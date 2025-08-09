En medio de su enfrentamiento con Susana Giménez por el escándalo del “tapado gate” que volvió a enfrentarlas, la actriz y exvedette argentina Graciela Alfano estuvo como invitada en el ciclo “Inteligencia Artesanal” por C5N.

Alfano recordó su inolvidable participación en el programa La Biblia y el Calefón, con la conducción de Jorge Guinzburg, donde estaban Diego Maradona, Charly García y Joaquín Sabina.

En ese sentido, contó detalles del momento en el cual jugó a ser la Sharon Stone, tal como se la vio en Bajos Instiintos. “Los tres me querían levantar”, aseguró.

Además, en la entrevista realizada por Nancy Pazos, la mediática confesó que llegó de nuevo a su casa bien entrado el día siguiente. "A la noche las pasamos todos juntos ahí en el living. Fuimos a cenar, a desayunar, el mediodía, y llegué a mi casa al otro día a las 4 de la tarde".