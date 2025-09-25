Se lo notó dolido por lo que considera un desagradecimiento por parte de sus exjefes y compañeros de Artear, con quienes convivió muchos años y de los que creía haberse despedido bien.

Para graficarlo, dejó en claro en varias oportunidades que se había ido "sin llevarse un peso", como una muestra de su buena voluntad.

Que sospecharan que él había querido lucrar con el nombre de alguno de los programas que condujo para el grupo, lo descolocó y lo llevó a hacer su descargo.