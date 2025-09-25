Prende y apaga
Lapegüe duro contra el Grupo Clarín: "Me fui sin un peso después de haber trabajado 34 años"
El conductor de América fue por muchos años una de las caras visibles de El Trece y TN, al frente de programas como Prende y apaga, Prendete al Trece, TN de Noche y Tempraneros.
Se lo notó dolido por lo que considera un desagradecimiento por parte de sus exjefes y compañeros de Artear, con quienes convivió muchos años y de los que creía haberse despedido bien.
Para graficarlo, dejó en claro en varias oportunidades que se había ido "sin llevarse un peso", como una muestra de su buena voluntad.
Que sospecharan que él había querido lucrar con el nombre de alguno de los programas que condujo para el grupo, lo descolocó y lo llevó a hacer su descargo.