El programa de Jorge Lanata en el prime time del domingo en Canal 13 arañó los 9 puntos de promedio aunque tuvo un pico de 9,5 mientras que el programa de los cocineros tuvo un promedio de más del doble y picos de 22,5 de rating.

Pero más allá de que esto es algo habitual el próximo domingo no se repetirá, y no porque Lanata tenga un informe serio porque eso no pasa hace tiempo, sino porque MasterChef termina el jueves.

Obviamente Lanata fue tendencia por la baja repercusión de su programa.