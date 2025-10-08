Lali Espósito lo hizo de nuevo. La cantante brindó un show multitudinario en España donde volvió a mofarse del paparruchesco presidente argentino.

Luego del bochornoso espectáculo que dio Javier Milei en el estadio Movistar Arena, parece que los videos llegaron a todo el mundo y Lali no perdió la oportunidad.

La cantante interpretó el tema 'Fanático', caracterizado por tener un mensaje directo hacia el libertario, pero hizo una aclaración especial para la ocasión.

"Esto es exacto": expresó la actriz y cantante antes de cantar la parte donde la canción afirma: "Y su mayor fantasía es, un día, ser yo", una frase que se convirtió en meme y estuvo muy presente en las redes en los últimos días.

Y esta no fue la única manera de expresarse de la artista quien, apenas terminado el patético show presidencial, posteó un video de ella caminando por las calles de Madrid con parte de su tema 'Payaso', enfocándose en una parte cuya letra resultó particularmente provocadora en el contexto actual y a la disputa que tiene con Milei desde el comienzo de su mandato. La parte seleccionada fue: "El truco ese que hiciste yo ya lo vi / Igual se asombran todos, ¿qué voy a hacer? / Te dije que eras bueno, uy, te mentí / Me estás vendiendo humo y se puede ver".