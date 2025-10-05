Lali Espósito habló en una entrevista sobre su vida cotidiana y terminó contando una historia muy especial sobre su gato.

"Mi gato se llama Pelusa porque así le decían a Diego Maradona", reveló la artista..

La cantante explicó que eligió ese nombre como un pequeño homenaje al ídolo argentino. "Yo sé que parece muy normal, pero en mi corazón significa mucho", aseguró Lali, emocionando a muchos fanáticos que celebraron el gesto en las redes.