"Alrededor tuyo"
Lali Espósito cumple años y el mejor regalo fue este romántico posteo de Pedro Rosemblat
El conductor de Gelatina compartió en redes dos posteos dedicados a su novia, la actriz y cantante. Una foto y un video, ambos con textos románticos y definitivos. ¡Viva el amor!
Este viernes 10 de octubre, Lali Espósito cumple 34 años y su novio Pedro Rosemblat le dedicó un romántico posteo.
El conductor compartió una foto de la actriz y cantante junto a uno de sus gatos con este texto: "En casa o trabajando, con amigos, gatos o extraños: siempre alrededor tuyo se arma una familia. Feliz cumpleaños, Mariana".
Pero hubo más, enseguida compartió un video juntos dándose cariño con la frase "Te amo".