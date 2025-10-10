Lali Espósito cumple años y el mejor regalo fue este romántico posteo de Pedro Rosemblat

Este viernes 10 de octubre, Lali Espósito cumple 34 años y su novio Pedro Rosemblat le dedicó un romántico posteo.

El conductor compartió una foto de la actriz y cantante junto a uno de sus gatos con este texto: "En casa o trabajando, con amigos, gatos o extraños: siempre alrededor tuyo se arma una familia. Feliz cumpleaños, Mariana".

Pero hubo más, enseguida compartió un video juntos dándose cariño con la frase "Te amo".