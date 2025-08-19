Gimena Accardi sorprendió a todos con su fuerte declaración durante una nota en OLGA, donde decidió contar la absoluta verdad acerca de su separación con Nicolás Vázquez.

La actriz se hizo tendencia por haber mirado a cámara y haber confesado una infidelidad, tras un “desliz” que tuvo con otro hombre mientras se encontraba todavía en pareja con el actor.

Según Accardi, Nico Vázquez le perdonó esta infidelidad pero la separación de la pareja se dio tras un desgaste de 18 años donde la situación que reveló al aire ayudó a que se fracturara.

“Me arrepiento, estuve mal, pedí perdón en mil idiomas y fui perdonada”, expresó la actriz y aseguró: “Todo lo otro es mentira, con la persona que se me vincula es mentira, y se está ensuciando a gente que no tiene nada que ver”.

En particular la actriz se refiere a los rumores de su amorío con Andrés Gil, pero lo negó rotundamente.

Por eso Gimena Accardi es tendencia en las redes.