Prandi apuntó al centro del comentario malicioso de Analía Franchín al señalarle que nunca tuvo empatía con ella, quien sufrió años de vejaciones al lado de su exmarido Claudio Contardi.

Franchín le preguntó por la nueva familia que formó Contardi y si estaría de acuerdo con que Contardi cumpla su sentencia en forma domiciliaria “para poder parentar ya que tiene una hija de veinte meses”.

Con el apoyo de Georgina Barbarossa y Nancy Pazos, Prandi arremetió contra Francín y la puso en su sitio.

El informe de Intrusos

En el programa de chimentos de América tocaron el tema y entre Lussich y Pallares analizaron los dichos de Franchín.