La popular artista María Becerra, quien se encuentra mucho mejor después de haber sufrido unos severos problemas de salud, provocó un divertido momento al reaccionar una escena que la tiene como protagonista.

A partir del estreno “En el barro”, la serie spin off de “El Marginal” que se publicó en Netflix, hubo una gran repercusión por el debut actoral de la cantante argentina.

A modo de promoción, el momento hot que sucede entre María Becerra y Valentina Zenere en la serie, fue reaccionado por las propias protagonistas.

María Becerra se mostró sincera al recordar la escena: “No me sentí rara, ni incómoda, ni nada en ningún momento". “¡No! ¡Es fuertísimo!”, agregó.