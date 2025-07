Esteban Trebucq está de novio con su compañera de programa en Bondi pero al parecer el Pelado no quiere profundizar mucho más la relación.

Evidentemente el periodista prefiere estar rodeado de otras personas a las que no se les entiende muy bien cuando hablan como para no ser el único, y es por eso que no se entiende bien de quién hablan cuando dicen que alguien se va a casar.

De todos modos Sol Simunovic, la periodista de LN+ que también acompaña al Pelado en Bondi, se agarró de esto para tirarse un piletazo y aseguró que “se puso de moda casarse de nuevo” a lo que Trebucq contestó haciéndose el distraído y preguntando cuántos likes tenían. Tal vez la próxima, Sol.

La reacción de las redes prácticamente se limitó a postear el jingle de Gelatina que habla de los problemas de dicción del periodista.