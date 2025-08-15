Pedro Rosemblat habló con las cámaras del Trece, luego de la maravillosa entrevista que le dio a Eduardo Feinmann, que lo puso más aún en estos días en el ojo de los medios.

El conductor fue consultado por la amenaza de bomba que sufrió su pareja, Lali Espósito, hace algunos días durante su show en la provincia de San Juan y aseguró que le parece condenable.

Luego, analizó: “Habría que preguntarse los motivos por los cuales un jubilado sanjuanino identifica en una artista un enemigo. Si eso es algo que cayó del cielo o si fue generado”, haciendo alusión a los tremendos ataques del presidente hacia la artista.

Pero también fue consultado por las críticas de Roberto Piazza, fanático también de Milei, contra Lali y su respuesta fue realmente contundente.

Rosemblat dijo desconocer las opiniones o el pensamiento del polémico diseñador de ropa, pero afirmó: “No tiene la trascendencia necesaria para que me ofenda”.