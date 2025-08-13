Mariano Martínez sorprendió a toda la audiencia y hasta al mismo conductor con la tremenda anécdota que contó, que causó la impresión de todos.

El actor relato del terrible accidente que sufrió a la edad de tan solo 9 años con un colectivo en la vía pública, donde literalmente le destruyó la pierna por dentro.

Martínez contó el primer tratamiento que recibió en otro hospital donde lo enyesaron de manera errónea, lo que produjo que la lesión avanzará al punto de “largar olor”.

Fue por eso que su madre firmó el alta y lo llevó de urgencia al hospital Garrahan, donde los médicos actuaron de inmediato y le salvaron la pierna para que tenga una vida plena.