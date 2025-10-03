La genial respuesta de Lali Espósito sobre su patrimonio en una nota en la TV española

La entrevista a Lali Espósito en el programa de la TV española La Revuelta, alteró las redes aquí y allá.

Esta pregunta del conductor español David Broncano sobre el patrimonio de la joven actriz y cantante, y su notable respuesta, se hizo viral.

"23 años que trabajo, me va bien", dijo Lali, y Broncno bromeó: "Todo esto es para decir que estás muy forrada". Ella sonrió y respondió: "No diría forrada, pero me va bien. Igual yo no gasto en boludeces... No me vas a ver con carteras caras. Me da vergüenza gastar en esas cosas".

"Soy una mujer argentina nacida y criada en un barrio bajo, no me sale gastar en cosas ostentosas. Yo quería que toda mi familia tenga su techo, mi dinerito está puesto en que yo y los míos tengan una mejor vida". Y el público aplaudió a rabiar en el estudio.

Las opiniones sobre Milei

Su descargo en redes luego de la entrevista

"Cómo se pusieron algunos con mis declaraciones sobre la ostentación en La Revuelta. Voy con subtítulos porque evidentemente los necesitan...".

"Tal vez otros, en mi lugar, hubieran priorizado comprar un Rolls Royce, mientras que yo preferí, antes que eso, comprarle una casa a mis viejos y garantizar el bienestar de los míos"

"Por supuesto que disfruto de los privilegios que me dio trabajar desde los 10 años"

"Y que, por suerte, me vaya muy bien en lo que hago".

"¿Será que en el fondo odian que alguien de origen humilde tenga éxito y no sea un sorete con los demás? ¿Será que sólo les jode que no piense como ustedes? ¿Será que lo único que persiguen es confirmar la película que se proyecta en sus pequeñas mentes enojadas?"

"Nací donde nací. Me va como me va. Me quieren los que me quieren. Y eso no hay plata que lo compre. Además de subtítulos, necesitan un abrazo... Pero esa no es mi tarea".