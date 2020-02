"¿Qué onda el dipy?¿?? Tiro DOS “adelantos” de minuto y medio. Sus canciones duran 3.30 como Máximo. Está más desesperado que Frijo con like boss remix", dijo un usuario en las redes.

El joven se refería al nuevo adelanto de la canción Par Tuza, que por estas horas el cantante dio a conocer a través de las redes sociales y en su canal de Youtube.

A lo que el cantante le respondió: "Se llama hambre. Querer poder pagar mis cuentas y mantener una familia. prefiero un adelanto d 1:30 para saber si les gusta la historia. Si no para qué adelanto? No tengo ni la más puta idea con quien me comparaste pero seguro pasa lo mismo que yo. Laburante como mis viejos. Saludos".

“Se llama hambre. Querer poder pagar mis cuentas y mantener una familia. prefiero un adelanto d 1:30 para saber si les gusta la historia. Si no para q adelanto? no tengo ni la más puta idea con quien me comparaste pero seguro pasa lo mismo q yo. Laburante como mis viejos. Saludos https://t.co/vT1mkX1kVt”— el Dipy on Twitter Link el Dipy on Twitter

“Qué onda el dipy?¿?? Tiro DOS “adelantos” de minuto y medio. Sus canciones duran 3.30 como Máximo. Está más desesperado que Frijo con like boss remix https://t.co/vBH1QEi0FN”— Cuvee 🤟🏼 on Twitter Link Cuvee 🤟🏼 on Twitter