Un momento muy gracioso se dio en el nuevo programa televisivo de Mario Pergolini, Otro Día Perdido, con un invitado de lujo como es Adrián Suar.

El chueco se sentó en el sillón de los entrevistados y entre ambos contaron una anécdota muy chistosa pero de un momento tenso que vivieron cuando Suar acababa de aterrizar en la gerencia de Canal Trece.

Por aquel entonces CQC, el programa conducido por Pergolini que marcó una época, estaba en su pico de rating y popularidad. Pero parece que Suar quiso cambiar las reglas de la emisión y pasarlo de martes a jueves.

Fue ahí cuando se dio un tremendo cruce con Pergolini en la oficina del por entonces gerente en la que ambos se pararon y no llegaron a pelearse a golpes de puño de milagro.