La frase de la China Suárez en un chat privado que puso como loca a Yanina Latorre: "Sos una hija de puta"

Se abre un nuevo capítulo en la pelea entre la China Suárez y Yanina Latorre, quien le dijo absolutamente de todo durante la emisión de su último programa.

Como siempre, Latorre destiló una catarata de odio contra la China a quien trató de “zorra” e “hija de puta”, nada más y nada menos. Además, la criticó por sus amoríos y relaciones: “Te cargaste una familia por zorra”.

“La que te hace noticia es Wanda porque te cogías al marido mientras eras amiga de ella”, expresó la mediática sin tapujos, y aseguró: “Fui cornuda pero no me garcho a casados”.

Yanina Latorre continuó diciéndole absolutamente de todo a la actriz, a quien trató de destructora de familias y aseguró: “Sos tan hija de puta que el sábado en Estambul a tus pibes les pusiste la camiseta de Icardi y las nenas vieron todo llorando”.

El mensaje de la China Suárez que enloqueció a Yanina Latorre

La dura respuesta de la mediática llegó luego de una conversación muy picante que tuvo con la propia China Suárez a través de las redes y que ambas dieron a conocer de manera pública.

Allí, la actriz respondió a las agresiones constantes de Latorre, y como era de esperarse, la esposa del exfutbolista la siguió por el chat de Instagram.

Por eso la China aseguró: "Tenes mil años y andas pelotudeando todo el día con el telefonito repitiendo boludeces que ni siquiera chequeas".

Latorre quiso delirar a la actriz, pero ésta le respondió muy duro, y que fue el desencadenante de su respuesta tremenda por televisión: "Que me humillen públicamente con audios como te pasó a vos? Nooo gracias. Yo a los Martín Fierro me los gano, no me los meto en el orto".