Angel de Brito entrevistó a Jorge Lanata, y allí hablaron de su estado de salud y su temor a que le amputen una pierna por el problema que tiene de diabetes y funcionamiento de los riñones.

Pero lo llamativo es que cuando volvieron al piso Yanina Latorre se despachó con una declaración de alto voltaje sobre Lanata : "Me encanta. La verdad es que su perfume, su look... me gusta. Si le meto los cuernos a Diego, se los meto con él. En serio lo digo. Lo amo. Me encanta Jorge Lanata. Quiero que lo separan", sostuvo ante la mirada desconfiada de sus compañeras.

Y para que no queden dudas remató: "A Lanata le doy hasta dejarlo sin aliento".