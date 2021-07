Se ve que las cosas que le pasaron en su casa estando solo le impactaron bastante a Alejandro Fantino.

Tan es así que decidió abrir su programa contando esta experiencia personal.

El relato puede darle miedo a algunas personas mientras que otras, más escépticas le encontrarán explicaciones a todo.

Lo más curioso de la historia es que el mismo Fantino explicó la causa lógica de por qué los televisores se habían encendido, gracias a que se reinició un aparato que tiene en su casa. También consideró que los ladridos de los perros pudieron haberse debido al paso de un murciélago.

En definitiva no quedó muy claro cual era el objetivo de Fantino de contar esto, más allá de dejar en claro que estaba leyendo unos textos de San Agustín que se llama 'Tratado de la caída del demonio', de San Anselmo de Canterburry. Aunque aclaró que "No es un libro satánico, es un tratado medieval sobre el origen del mal. No es que me puse a leer satanismo. Es una discusión filosófica sobre el origen del mal".