El tema es que no se trata de una fobia ni de un TOC sino de una extraña enfermedad neurológica que no tiene cura y con la que Natalia deberá aprender a convivir.

Se trata de una enfermedad neurológica conocida como Misofonía y se trata de una reacción frente a sonidos como los producidos por el goteo de agua, la masticación, la explosión de una bomba de chicle o los sonidos repetitivos como el golpeteo con un lápiz.

Las personas que lo padecen pueden sentirse irritadas, enfurecidas o incluso sentir pánico cuando escuchan los sonidos que las perturban y eso fue lo que explicaba NAtalia Oreiro y que evidentemente la persona que maneja los zócalos en Telefé no estaba escuchando ya que todo el tiempo dejó el graph que decía "La fobia de Natalia Oreiro a los chicles".

"Es como odio al sonido, hay mucha gente que no lo entiende por qué te molesta el chicle. No es psicológico, es neurológico y no tiene cura”; confesó la actriz con naturalidad causando la sorpresa de todos y añadió: "El chicle para mi es el punto máximo, la lapicera también. Hay un grupo en Argentina que tiene esta patología. Yo por ejemplo me subo a un auto y si el señor que maneja está con un chicle me pongo auriculares".

"Está diagnosticada hace pocos años esta enfermedad. Mucha gente piensa que es de histeria o locura. Yo la tuve toda la vida pero me enteré hace poco, pensé que estaba loca. El 7% de la población la tiene pero la desconoce y es de las enfermedades más raras que hay", explicó la actriz.