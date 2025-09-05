Tom Welling, conocido por su papel en Smallville, sigue siendo una figura muy comentada por sus seguidores y por los medios de entretenimiento, no solo por su carrera actoral sino que también en este último tiempo estuvo en boca de todos por los cambios que ha mostrado a lo largo del tiempo.

Su transformación física y estilo de vida volvió a captar la atención del público, generando interés en cómo ha evolucionado desde su famoso rol como Clark Kent. Los fans no tardaron en reaccionar y compartir sus impresiones en redes sociales.

Como fue la impactante transformación de Tom Welling

Tom Welling fue detenido recientemente en Yreka, California, por conducir bajo los efectos del alcohol. El incidente ocurrió poco después de la medianoche en el estacionamiento de un restaurante. Welling, de 47 años, fue fichado por un delito menor y puesto en libertad unas horas más tarde.

Lo que rápidamente llamó la atención no fue la detención en sí, sino la foto policial, que se volvió viral por el notable cambio físico del actor en comparación con su apariencia durante los años 2000, cuando alcanzó su mayor popularidad.

En entrevistas recientes, Welling expresó su deseo de retomar el papel de Superman, revelando que su hijo menor le había preguntado varias veces por qué no tenía un disfraz de superhéroe. A pesar del incidente en California, su legado como Clark Kent en Smallville (2001-2011) y su carrera siguen siendo valorados por los fans.

Welling está casado con la jinete Jessica Rose Lee, con quien tiene dos hijos pequeños. La pareja celebró su quinto aniversario de bodas en noviembre de 2019.