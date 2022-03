El periodista, productor y conductor televisivo Gerardo Rozín, quien encabezó en la pantalla de Telefe con ciclos como "Morfi, todos a la mesa" y "La Peña de Morfi", murió ese viernes en Buenos Aires a los 51 años.

Una de las entrevistas más recordadas de Gerardo Rozín fue la que le hizo a la hoy vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a propósito del Día de la Lealtad Peronista el 17 de octubre de 2017.

La entrevista, que duró más de una hora, discurrió sobre distintos tópicos a los que se refirió la por entonces candidata a senadora por Unidad Ciudadana.

"Hoy es el Día de la Lealtad y Comodoro Py trabaja a destajo. El Poder Judicial es la fuerza de tareas del Gobierno", acusó CFK en aquella entrevista con Gerardo Rozin. "¿No te llama la atención que el oficialismo (por el macrismo) no quiera investigar toda la obra pública?", le preguntó, con toda intención.

Fernández de Kirchner, de hecho, discutió -medio en broma, medio en serio- con el conductor cuando este la interrumpía: "Me interrumpís, me pateás debajo de la mesa. ¡A que a Mariu Vidal mañana no la patea ni le pregunta nada?", le dijo.