La actriz dio una nota con Puro Show, donde le respondió fuertemente a Eduardo Feinmann, por los dichos del periodista contra ella tras las nuevas detenciones que se dieron en la causa mal llamada como ‘La ruta del dinero k’.

Durante esta semana, el periodista de La Nación aseguró: "Tres años, por lo menos Iliana Calabró vivió de esa guita sucia... Muy bien, muy bien”.

Por eso Calabró salió a responderle ante la consulta de los medios, y aseguró que está “harta”. Además, expresó que no permitirá que la ensucien y que llevará el tema a la justicia.

“Lo poco o mucho que tengo me lo gané trabajando o me lo regaló mi papá”, expresó la actriz y sentenció: "No voy a permitir que manchen mi nombre ni el de mi familia”