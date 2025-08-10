Martín Bossi participó como invitado en La noche de Mirtha y junto a la conductora recordó una divertida anécdota en la que la Chiqui estuvo como protagonista.

Bossi recordó el día que Legrand llamó a Graciela Borges y no le creyó que estaba con él en un control de alcoholemia.

El actor contó que una madrugada iba en su auto con Borges cuando a ella le sonó el teléfono: “En ese instante, nos para un control de alcoholemia. Nos hace bajar, y Graciela le dice al oficial: ‘oficial, ahora soplamos. Igual no bebimos. Tenemos acá a la Chiqui´”.