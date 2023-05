La China Suárez enfurecida por los dichos de Guillermo Coppola en Intrusos

Si algo sorprendió en el mundo de los chimentos en las últimas horas, es la inesperada pelea entre la China Suárez y Guillermo Coppola por difundir una fake news sobre ella y sus supuestos noviazgos.

A través de su cuenta de Instagram, la China Suárez publicó un mensaje para aclarar su situación, y lo hizo con un pedido especial: “Dejen en paz a la gente”.

“Llamé al señor que supuestamente dijo de mi que estaba con un nuevo novio, una vez más poniendo a la mujer en un lugar en el que les encanta poner. Me dijo que no sabe absolutamente nada de mi vida y que siguió el tema para no hacer quedar mal a nadie”, contó la actriz.

Para finalizar, la China Suárez remarcó: “Me dicen que no se entiende. En un programa de televisión, un invitado supuestamente confirmó que que yo estaba de novia con un señor de 60 años. No lo voy a nombrar, pero lo llamé por teléfono, porque así me manejo yo”, indicó.

“Le pregunté por qué aseguraba cosas de mi vida sin conocerme. Y su respuesta fue: 'no dije nada de vos porque no sé nada, lo hice para seguirle el carro a la conductora y que no se sintiera mal'”.

"Feliz día del trabajador, menos para los que se escudan en su 'trabajo' para joderle la vida a otros", agregó, con una mención puntual sobre este primero de mayo.