El Chaqueño Palavecino era una de las principales atracciones del Festival que se realizaba en la localidad salteña de Vaqueros, pero su show comenzó a las 4 de la madrugada y se extendió hasta las 6.30, donde aun continuaba con ganas de cantar para quienes pagaron una entrada para verlo.

Pero la organización el evento no pensaba lo mismo y mandó a la fuerza de seguridad para intimidarlo en el escenario, lo que puso furioso al cantante de folklore: “Me voy. Ganó el policía encargado de acá. Está bien. Si quieren verme será en otro lado, no vuelvo más a Vaqueros gracias a todos estos. Estos me mandan a cortar a mí, yo no soy un delincuente. Soy pueblo, hermano”, lo que despertó aplausos en el público.

Cuando se estaba yendo del Festival habló con Todo Salta Noticias, donde dio su versión de lo ocurrido: “A lo último se cortó porque subió el jefe de Policía. Me mandan tarde, entonces el intendente qué quiere, cuando desplego lo mío como artista dan la orden para cortarlo. Él no puede subirse así al escenario, es como que yo me meta en su comisaria”.

“Me mandan tarde y la gente paga la entrada, gasta plata para esperarme a mí. No sé para dónde disparar. No vuelvo más a Vaqueros de esta manera. Ya está, no tengo que rendirle nada a nadie. Es una ciudad muy bonita, pero cuando te sentís usado es feo. Está todo bien con el intendente, pero no me parece que se suba la Policía a cortarte lo tuyo cuando el pueblo y el público manda”.