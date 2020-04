"Yo creo que esto de que los abuelitos salen es más una cuestión de sus cabezas, de no poder resistir más un encierro", expresó Juana Viale en la conducción del programa. "Yo no quiero ni saber Mirtha", acotó Benito Fernández, uno de los invitados de este domingo. "No, la abuela está bien pero a veces llora, se angustia, como todos", reconoció la nieta de "La Chiqui".

En otro pasaje del programa, cuando estaban hablando sobre el exceso de información, específicamente relacionado al coronavirus, Viale comentó con molestia que Mirtha está "todo el día con la tele y radio prendidas y leyendo los diarios", y cuando ella le pide que "corte con eso y vea una peli", la abuela no le hace caso.