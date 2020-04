Eva De Dominici, quien se convirtió en madre de Cairo en octubre del año pasado, estuvo en la emisión de "PH, Podemos Hablar". Desde hace tiempo se encuentra instalada en Los Ángeles, Estados Unidos, junto a su familia y donde se encuentra trabajando en cine con Bruce Willis.

Este sábado, a través de pantallas gigantes dispuestas en el estudio, participó del ciclo que conduce Andy Kusnetzoff. El resto de los famosos invitados fueron Diego Olivera, Verónica Lozano y Maravilla Martínez.

“Mis papás no lo conocen (a su hijo). No pudieron venir por cosas de la vida y justo pasó esto… Yo tenía pensado viajar a la Argentina y se canceló, entonces fue como un golpe, y no se sabe cuándo se va a poder retomar todo”, contó Eva.