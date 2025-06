Nicolás Vázquez participó de una entrevista en Infobae donde recordó de su hermano, Santiago, fallecido hace casi 10 años a la edad de 27.

En esta ocasión, el actor contó algo que erizó la piel del entrevistador: cuando le pidió un milagro a su hermano, y al parecer se lo otorgó.

La anécdota proviene de una función de la obra ‘Tootsie’, cuando una señora ´de la platea se descompensó y Vázquez se dio cuenta que se trataba de un ataque al corazón, tal y como había sufrido su hermano.

Fue por eso que en ese momento de desesperación, el actor le pidió a su asistente el ‘DEA’, dispositivo de reanimación, y al ver que no volvía en sí le pidió ayuda a su hermano: “Santi ayudame, que no se muera". En ese momento le informaron que el médico que estaba atendiendo a la señora, casualmente o no, se llamaba “Santi”.

Finalmente la mujer se salvó casi de manera milagrosa y Nico Vázquez la sigue visitando. Tanto que generó una relación con ella, que obviamente le atribuye a su hermano.