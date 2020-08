Después de varios rumores e intercambios de likes en redes sociales entre Ivana Nadal y el rugbier y ex de Nati Jota, Bruno Siri, la relación se confirmó con un posteo de la conductora.

Fiel a su estilo la influencer reaccionó primero en sus redes sociales primero riéndose de sí misma por las vueltas de la vida y luego agradeciendo los cientos de mensajes de apoyo que recibió.

“Que onda el guionista de mi vida esta re en una”— NATI JOTA 🎪🧜🏼‍♀️ on Twitter Link NATI JOTA 🎪🧜🏼‍♀️ on Twitter

“Gracias a todos por sus mensajes, me siento en mi cumpleaños 😹😹🧡”— NATI JOTA 🎪🧜🏼‍♀️ on Twitter Link NATI JOTA 🎪🧜🏼‍♀️ on Twitter

Después de esto la revista Paparazzi se comunicó con Nati para tener una reacción a la confirmación de la noticia del nuevo romance de su ex.

“Es algo muy reciente, en caso que sea verdad les deseo lo mejor. Prefiero no hablar demasiado, porque no es un tema que me incumba. Porque la relación con Bruno terminó hace 9 meses, es una relación cerrada”.

Cuando el periodista le preguntó por su reacción debido al buen vínculo que tiene con Ivana, respondió: “En caso de ser verdad, no me afecta que salgan. Sí es cierto que me sorprendió. Está todo bien de mi parte, solo que me sorprendió”.

Además Nati contó que habló del tema con Bruno: “Intercambiamos mensajes, le pregunté sobre esto. Pero prefiero no decir qué hablamos, me lo guardo para mí”.