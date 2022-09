Kate Rodríguez denunció este viernes que sufrió el robo de una fortuna a partir de una estafa con un ciberataque. La modelo panameña precisó que fue víctima de un hackeo en el que perdió todo el dinero de sus cuentas bancarias, además todas las cuentas de sus redes sociales.

Vía audios enviados a un programa de chimentos, Rodríguez contó: “Estoy intentando recuperar mi cuenta de Instagram porque soy víctima del ataque que han sufrido varias personas”, arrancó el audio la modelo. Kate aclaró que “es por criptomonedas y mi cuenta es muy apetecible para ellos porque hay muchas mujeres y es un acceso rápido para venderles o estafar a otras personas usando el poder que tiene mi cuenta”.

“Ya mandé los respectivos mails a soporte pero es estresante porque no tienen nada que ver conmigo. Es un tema de criptomonedas que estuvieron minando mi computadora. Yo tengo una computadora muy potente, que es gamer, y estuvieron minando por ahí y no me di cuenta cuando se metieron en mi computadora y me sacaron las contraseñas. Me hackearon Twitter, Instagram, Facebook y todo”, cerró su mensaje Rodríguez.