El notero de LAM abordó a Julia Mengolini mientras salía de Futurock. Ella le explicó de buena manera que no quería hablar con el programa y que él no podía "agarrar de prepo" y le aclaró que no quería darle una nota a "esas hijas de puta" y que Ángel de Brito también era un hijo de puta que había hecho una operación donde publicó su sueldo.

Mengolini, como cualquiera, tiene el derecho de elegir a quien le da una nota y a quien no. En esta ocasión fue más que explícita su negativa pero de todos modos desde el programa decidieron ponerla al aire.

Esta falta de ética profesional debería tener algún tipo de sanción pero hasta el momento no hace más que demostrar que Mengolini tenía razón.