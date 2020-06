El sábado por la noche, la actriz volvió a serle fiel a ese estilo espontáneo y protagonizó un momento divertido con la chef del programa, Jimena Monteverde. Luego de que la cocinera presentara los platos que iban a disfrutar los comensales ( Luli Fernández , Graciela Alfano, Luis Bremer y Dominique Metzger), se retiró del aire y Juana la hizo regresar con un pícaro comentario.

"A mí no me dijiste qué me ibas a hacer", fue el divertido reclamo de Juana, que al ser vegetariana iba a consumir un menú diferente. "¡Ay, perdón! Vos tenés verduras asadas y hummus", respondió Monteverde: "¿No querés pararte un poquito más allá, que la cámara no te toma?", añadió la actriz, de algún imitando los modismos de su abuela, lo que generó risas en sus invitados.