"La última vez que lloré fue ayer con una película. No, perdón, fue el domingo con el programa de tele Bake Off. Lo sigo mucho y el domingo se fue Ángelo y lloré", dijo el actor en Últimos Cartuchos.

"Me sumo al TT que no sé por qué es para decir que me encanta y me parece bellísimo Juan Minujín", "Cuando creés que no podés amar más a Juan Minujín, te dice esto de Bake Off", "Oh, Ángelo y Juan Minujín, my two true passions (mis dos verdaderas pasiones)", "¿Entienden que es tendencia Juan Minujín?", "¿Ves lo que lográs Ángelo? Hasta Juan Minujín llora por vos" y "Juan Minujín es todo lo que está bien", fueron algunos de los numerosos tweets que convirtieron al actor en un inesperado TT.