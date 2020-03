El pastor Giménez trató de defender en televisión la venta a 1.000 pesos del alcohol en gel "milagroso", luego de que se viralizaran las imágenes de la reunión en la que hizo la increíble transacción comercial con sus feligreses.

Fue Jorge Rial quien intentó entrevistarlo pero luego de que el pastor evangelista agradeciera la "publicidad" que le hizo al mostrar la filmación, luego de lo que "mi Facebook reventó", el conductor de 'Intrusos' explotó de furia.

"No te dimos una mano, no somos socios de tus mentiras. No avalamos lo que vos dijiste. Le digo a la gente que crea en la ciencia porque vos estás mintiendo al decir que vamos a ser el país con menos víctimas (del coronavirus). ¿Quién te hizo profeta?¿Dios bajó y te hizo profeta? Es imposible hablar con vos, el mensaje que das es nefasto. Vos sos un vivo", sentenció.