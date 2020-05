Durante una entrevista a través de un Live de Instagram con Lizardo Ponce, Jimena Barón se sometió a un divertido tutifrutti.

"¿Perdiste? ¿La ligué yo?", fue la consulta de Osvaldo luego de que Jimena lo fuera a buscar a su habitación. "Sí, la ligaste vos", arrojó la cantante.

Pero lo que realmente sorprendió fue una picante respuesta de Jimena sobre su vida sexual.

"Acá la gente dice excusas para no coger", le leyó Lizardo a Barón, dado que está viviendo con su ex. Siempre pícara, Jimena respondió con un brutal sincericidio: "A mí me quedan pocas excusas, pero si querés hacemos esa (categoría)".