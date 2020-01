J MENA on Instagram: “Gripe con broncoespasmos. No arrancó el año como pensé. Lo que a su vez me lleva a pensar que Dios me tiene planes demasiado gigantes pero…”

Los fans de Jimena Barón (32) se sorprendieron cuando la artista anunció a través de su Twitter que sus shows del sábado 4 de enero en Villa Gesell quedaban suspendidos “por cuestiones de salud”. Hoy, para llevar calma, la cantante se fotografió con un nebulizador y contó que solo tiene un virus estacional.

“Gripe con broncoespasmos. No arrancó el año como pensé. Lo que a su vez me lleva a pensar que Dios me tiene planes demasiado gigantes pero no quiere que me agrande. Tipo 'si, té devorarás el 2020 pero calma wachina, empezarás pachuchina'”, escribió Jimena, con su humor habitual.

“La matemática de los positivos, así pensamos. Para toda la otra mierda existen los haters que seguro no la ponen y tienen tránsito lento. Volveré pronto y seré todos los superhéroes juntos, pero con vagina, porque este año es de las minas, las súper heroínas. Las y los extraño”, finalizó Jimena Barón.