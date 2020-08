Rodolfo Ranni confesó que no ve el programa de Estelita porque es muy tarde y que tampoco verá la emisión en la que lo entrevistan a él porque ya la estaba viviendo.

Pero Ranni, además de no ser televidente del programa fue algo difícil de llevar. No conocía a los personajes entre los que tenía que elegir en el ping pong, no dijo nada picante sobre los besos de Gerardo Romano en la ficción y tampoco aprovechó la referencia al Mago sin dientes para remar un poco la entrevista.

De todos modos, Jey Mammon, con bastante oficio llevó adelante el programa en el que Ranni confesó, entre otras cosas, que empezó a fumar a los 5 años.