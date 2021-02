Afortunadamente contamos con la generosidad de Ángel de Brito quien comparte con nosotros sus charlas privadas con los protagonistas de las historias. Así nos pudimos enterar que Luli se contagió de Covid en Miami, perdió el olfato y el gustó, pero no tuvo más síntomas.

Pero al tiempo y al espacio les gusta jugar a las casualidades porque en ese mismo momento y en ese mismo lugar se encontraba Martín Redrado aunque no sabemos si se vieron o no, y no lo vamos a suponer, como nos enseñó el bienpensado de Ángel.