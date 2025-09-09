El video de Ricardo Darín se hizo viral ya que pocas veces la gente escuchó este tipo de anécdotas en la boca del gran actor argentino.

Darín contó algunos episodios desafortunados de los que fue protagonista cuando se disponía a grabar, por ejemplo, en el viejo Canal Trece.

El actor contó que llegó muy tarde a una grabación cuando era tan solo un adolescente, y ante el reclamo del gerente se excusó con que la vida de su madre había estado en peligro. Mentira que luego salió la luz.

Pero sin dudas la más insólita, fue la excusa que puso cuando llegó tarde a otra grabación y todos le preguntaron por qué se había demorado.