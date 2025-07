Desde hace varios días, Susana Giménez y Graciela Alfano se trenzaron en un enfrentamiento mediático que fue escalando hasta alcanzar un nivel de alto voltaje por las recientes declaraciones de la exvedette en la pantalla de C5N.

Alfano, salió a contestar los dichos de Susana Giménez en LAM con Ángel de Brito y aseguró que ese comportamiento “fue agresivo y fuera de lugar”, aunque aseguró que “no sabe de dónde proviene el odio que le tiene”.

Todo se desató por una discusión en torno a la serie sobre Carlos Menem y un tapado de piel que usó María Julia Alsogaray para una icónica foto de los años noventa.

Luego, con su lengua venenosa, lanzó: “Yo no le hice absolutamente nada. El odio no sé de dónde sale. Es un típico ataque de envidia. La envidia no tiene táctica, estrategia. Es una energía fuera de lugar. Pregunta de qué vivo. De lo que yo vivo… yo nunca metí un auto debajo de un Pajonal para evadir impuestos”.