Carlos Menem siempre fue conocido por sus romances, aún cuando todavía estaba casado y conviviendo con Zulema Yoma. Una de sus amantes de esa época fue Graciela Alfano, quien contó qué fue lo que la enamoró de él.

Tras el exitoso estreno de la serie sobre la vida del caudillo riojano en Prime Video, la exvedette sorprendió al público recordando su relación con el mandatario que gobernó Argentina durante la década de los 90 y revelando detalles íntimos.

Durante su visita a Puro Show, a Graciela le consultaron si le había dado un beso a Menem "en los '90", a lo que la rubia respondió con sinceridad: "No, en cámara no. ¿Cómo le voy a dar en cámara? Fuera sí. Creo que no salí en la serie, menos mal, yo decía, si estaba me tenían que preguntar. Obviamente fue un romance, a mí me enamoró cuando era el caudillo con patillas, me daba una cosa riojana que venía con las boleadoras, un show mío en mi cabeza", aseguró, confirmando así el affaire.