La actriz y exvedette argentina habló en exclusiva con MBA por la TV Pública, donde se destapó tremendamente contra Susana Giménez, después del “tapado gate” que volvió a enfrentarlas.

Alfano aseguró que Susana “es una vieja de mierda”, tras haber sido dada de baja el programa de Lozano, y la culpó por su salida del reconocido canal.

“No voy a ir a ningún programa del canal”, aseguró Graciela Alfano, quien aseguró sobre Susana: “No quiero escuchar más su nombre y me toco una teta cuando la nombran”.

“Ya es hora. No estamos más en épocas de vacas sagradas”, expresó la artista, y la definió como una persona que maltrata a todo el mundo, a los productores, y ya nadie la aguanta.