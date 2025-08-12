Jey Mammón finalmente volvió a la televisión luego de haber sido cancelado por las gravísimas denuncias de abuso en su contra.

El conductor y humorista comenzó un programa llamado "Medianoche con Jey", en El Nueve: una especie de late night show, similar al que hizo años atrás en América.

Allí el conductor recibió a la primera invitada de la emisión, que fue la exvedette, Graciela Alfano, quien sorprendió con su afectuoso y público apoyo a Jey.

“Vengo acá porque apoyo a este artista, a esta persona creativa, maravillosa”, sentenció Alfano.