Retorno con polémica
Graciela Alfano, la primera invitada en el regreso de Jey Mammón: "Vengo porque apoyo a este artista"
Si de polémicas hablamos, ya la primera invitada del conductor que fue denunciado por abuso habló por sí misma. Graciela Alfano se paró en el piso del programa y manifestó su apoyo incondicional a Jey.
Jey Mammón finalmente volvió a la televisión luego de haber sido cancelado por las gravísimas denuncias de abuso en su contra.
El conductor y humorista comenzó un programa llamado "Medianoche con Jey", en El Nueve: una especie de late night show, similar al que hizo años atrás en América.
Allí el conductor recibió a la primera invitada de la emisión, que fue la exvedette, Graciela Alfano, quien sorprendió con su afectuoso y público apoyo a Jey.
“Vengo acá porque apoyo a este artista, a esta persona creativa, maravillosa”, sentenció Alfano.