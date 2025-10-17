Yanina Latorre quería sangre. Necesitaba a una Gimena Accardi llorando porque su ex está comenzando una nueva relación, pero no lo consiguió.

Al menos el exesposo de Gime esperó hasta estar divorciado antes de comenzar una nueva relación, no como le pasó a la propia Yanina.

Gimena habló de su amor de pareja terminado con Nico pero aseguró que tienen un vínculo hermoso y que fue muy feliz durante los 18 años que duró la relación.