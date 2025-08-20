“Consideré muchos elementos antes de decidirme a realizar una gira final. Reflexioné sobre el mercado musical y las exigencias físicas de los grandes espectáculos. Quiero seguir haciendo música a otro ritmo, pero antes tendremos esta hermosa celebración junto al público y mi familia. Transformar las viejas formas de vivir”, dijo Gilberto Gil para explicar su decisión de realizar su gira despedida de los escenarios.

Gilberto Gil venía madurando la idea de no hacer más giras desde hace un tiempo. Considera natural esa reflexión y su decisión apunta a reducir la intensidad de su agenda, en un cambio de perspectiva que lo conecta cada vez más con la espiritualidad. La gira TEMPO REI será una celebración de su inmenso legado musical, una banda sonora profundamente enraizada en la cultura brasileña y presente en el ADN de todo un país.

Cuando Gilberto Gil compuso Tempo Rei en 1984, respondió al tema Oração ao Tempo de Caetano Veloso. Mientras la canción de su coterráneo bahiano sugería que tanto el tiempo como quien lo creó se desvanecerían, la letra de Gil expresaba un sutil deseo de permanencia y transformación. No es casual, entonces, que Gilberto Gil haya elegido TEMPO REI como título de su gira final.

El desafío de la última gira TEMPO REI será condensar ese tesoro nacional y llevarlo al escenario, celebrando tanto su repertorio como las múltiples facetas de Gil: el cantautor; el tropicalista que fue preso por la dictadura militar y luego exiliado en Londres; el Ministro de Cultura; el miembro de la Academia Brasileña de Letras; el Doctor Honoris Causa por Berklee College of Music en Boston (EE.UU.) y por la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ); y el patriarca de una familia musical.

Con dirección artística de Rafael Dragaud, dirección musical de Bem Gil y José Gil, y acompañado por una banda estelar integrada por Bem Gil (guitarra/bajo), José Gil (batería), João Gil (guitarra/bajo), Nara Gil (voz), Mariá Pinkusfeld (voz), Diogo Gomes (vientos), Thiago Oliveira (vientos), Marlon Sette (vientos), Danilo Andrade (teclados), Leonardo Reis (percusión), Gustavo Di Dalva (percusión), Mestrinho (acordeón) y un cuarteto de cuerdas, Gilberto Gil ofrecerá un espectáculo sensorial e inmersivo que celebra la entidad más fascinante de la experiencia humana: el tiempo.

Para Gil, el tiempo es simplemente el ahora. Esa es su invitación: barajar las cartas de su propia historia y vivirla junto a su público.

El 31 de octubre se presentará en Movistar Arena, las entradas ya están a la venta a través de https://www.movistararena.com.ar/