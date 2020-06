Tras la viralización de un video de Diego Maradona con Verónica Ojeda en la que se lo ve bailando y mostrando la cola al aire, hubo una fuerte repercusión de parte de una de las hijas, Gianinna Maradona.

En el video se advierte de los toscos movimientos del ex crack de fútbol y de la dificultad en el habla.

“Pude hablar con Benja de la existencia del mismo. Para ustedes es Maradona, para mí es un video de mi viejo. Para ustedes puede ser una sorpresa, una gracia, una burla… para mí no. Para mí es reabrir heridas, es una tristeza enorme verlo así, nadie sabe qué es lo que vivimos y agradezco que así sea porque es mi forma de preservarlo” dijo su hija.

Apuntando contra el entorno, reflexionó: “Ver cómo nadie hace nada de los que están ahí me demuestra que por esa misma razón yo soy una ‘hija de puta’ para todos ellos y para él también inclusive”.

“Hechos no palabras. Acosté más veces a mi papá de las que hubiese gustado. ¿Me comí mil puteadas? Sí. Nunca me importó ser la mala. Estoy orgullosa de las veces que ‘me puse la gorra’. Si me daban a elegir nunca hubiese querido que mi hijo vea así a su abuelo, pero son las consecuencias de las elecciones del otro. Yo no elijo, y me costó muchísimo aceptar que la vida del otro es del otro y que los rebotes de las consecuencias de sus actos ya no me pertenecen”, expresó.

Sobre cómo afecta a Benjamín esta situación, contó: “Hoy elijo por mí y por Ben, entre esas elecciones elijo siempre la verdad por más dolorosa que sea”.