Jimena Barón generó gran polémica con la campaña de su nuevo tema, "Puta". La cantante recibió una interminable lluvia de críticas, comentarios brutales y hasta amenazas que la llevaron a entrar en una fuerte crisis que desencadenó en su alejamiento de las redes, la cancelación de shows y ayuda psiquiátrica.

Sin embargo, varios salieron a defenderla ante el cuestionamiento violento. Además de Daniel Osvaldo, quien a través de un posteo en su cuenta de Instagram aseguró que la banca "a muerte", Gerardo Romano también se metió en la polémica y salió en defensa de la artista.

Invitado al ciclo El Run Run del Espectáculo, en Crónica, el actor y abogado dijo sobre Barón: “Es una gran mujer, me gusta como cría a su hijo. Me gustan las mamás valientes”.

“No puedo creer que estemos hablando de esta pelotudez. Ella no hizo nada, no cometió ningún delito, no hizo nada inmoral. Sólo fue una publicidad", consideró el protagonista de la obra “Un judío común y corriente” en la nota con Lio Pecoraro y Fernando Piaggio.

Recordando que Jimena posó con Georgina Orellano, la titular de la Asociación de Meretrices de Argentina (AMMAR), acción que generó aún más repudio por parte de los movimientos feministas abolicionistas, Romano dijo: "Creo que la Asociación de Meretrices de Argentina es un gran sindicato y creo en la libertad de la mujer que quiere ejercer la prostitución y hacer con su cuerpo lo que quiera".

“El Estado no debe meterse. El Estado debe proteger a las mujeres de la trata y el proxenetismo, que es muy distinto al trabajo sexual”, diferenció. “Si una mujer tiene ganas de ser puta que lo sea, si un hombre quiere ser puto que lo sea y no hay que meterse”, indicó el actor de El Marginal.

Por último, señaló que la considera una gran artista. “Yo no creo que esté tan mal”, remarcó sobre el comunicado difundido por su mánager, Lucas Biren, donde explicaban que cancelaban sus espectáculos porque “Jimena no se siente emocionalmente en condiciones de realizar los shows. Pidió asistencia psicológica y psiquiátrica. Luego de la evaluación profesional le fue contraindicado realizar los próximos espectáculos".

“No creo que la campaña de Jimena haya salido frustrada, tuvo mucha repercusión”, concluyó.