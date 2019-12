Acá montada de Clarita @separadas pero con mi bebote que ya está dando sus pasos por los camarines. Háblame de “elenco hegemónico “, acá todas entre pañales, teta, saca leches... mejor háblame de sororidad, hablame de ojeras sosteniendo el cansancio y las contradicciones de la maternidad y el trabajo aún en la era de el feminismo se escucha el eco de una memoria patriarcal que nos inunda, hablame de las peripecias que hacemos para poder salir a trabajar en un mundo que no contempla a las mujeres en el mercado laboral con sus propias necesidades , a las madres en los espacios de trabajo, háblame de las compañeras que nos sostenemos mientras otra amamantan, mujeres que duermen a su niñxs para grabar una escena, hablame de la espera de quien no es madre pero da su tiempo para otra, háblame de que nos pasa que nos castigamos ante una foto. Para estar acá, una red de amor nos sostiene. Que será la sororidad? Quizás sea hora de observar el propio machirulo que aún salta apenas ve a otra mujer a simple vista. Por más aprendizaje. Por más elencos de mujeres contando historias de mujeres contadas por mujeres @martabetoldi Feliz de pertenecer a este encuentro planetario de mujeres haciendo lo que podemos, aprendiendo a aprender. @separadas . A mis compañeras, con abrazo. 🎈🎈🎈 la tv siempre se caracterizo por estereotipar, a pobre y la pobreza, al gordo y su historia, a la flaca igual, al bello y su destino, al hetero, al gay, a la familia tipo a la disfuncional, en todo caso no sabemos aún que es incluir sin excluir. Pero por qué aún como sociedad no lo sabemos . Feliz navidad

Con ese texto Mónica Antonópulos, una de la protagonistas de Separadas, salió a criticar a quienes catalogaron al elenco de hegemónico por no incluir cuerpos diversos entre las actrices seleccionadas. En vez de responder sobre eso, habló sobre la maternidad y el trabajo y la solidaridad a la hora de trabajar con sus compañeras.