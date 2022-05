Romina Gaetani visitó LAM (América, a las 20) y brindó fuertes declaraciones contra Facundo Arana, con quien mantiene una tensa relación desde 2014, cuando ella abandonó Noche & día, la tira que protagonizó junto a él en El Trece.

Tuve situaciones no gratas con Facundo porque me encontré con cierta violencia de su parte dentro de la novela que hacíamos que no estuvo buena. Creo que no está bueno entrar en detalles ahora, pero él tuvo actitudes violentas conmigo", sostuvo.

Y sumó: "Hubo griteríos, palabras que no están buenas que se digan, golpes en la mesa. Hay testigos que han visto esto en el motorhome. Eran por cosas relacionadas al trabajo y tenía arranques que no estaban buenos".