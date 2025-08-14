Esclavo de sus palabras
Franco Torchia destrozó a Francella por su destrato al cine "no comercial"
Guillermo Francella está promocionando su nueva película Homo Argentum que se estrena este jueves en los cines y para hacerlo utilizó la estrategia de decir algo polémico. Y le estaría funcionando.
Franco Torchia no se guardó nada a la hora de opinar sobre las palabras de Guillermo Francella, quien destrozó al llamado cine “no comercial” que no llena salas.
Torchia, un conocedor del cine, trató de explicarle que defender lo popular por el simple hecho de ser popular es una pavada.
Pero además claramente las palabras de Francella tiene un trasfondo político importante.